Kanzlersuche in der Union : Inhalte und Taten spielen bei der K-Frage keine Rolle

Meinung Berlin Söder oder Laschet – die spannende Frage der Kanzlerkandidatur der Unionsparteien beantworten diese beiden Herren voraussichtlich bereits in der kommenden Woche. Fiele die Wahl auf den CSU-Vorsitzenden, wäre das keine Überraschung mehr, aber ein Armutszeugnis für die CDU.

Die beiden Parteichefs müssen sich nun sehr schnell entscheiden, wer von ihnen die Union in den Bundestagswahlkampf führen soll. Söder hätte, was die Siegchancen am 26. September angeht, aus heutiger Sicht eindeutig die besseren Karten. Wenn es nach ihnen ginge, würden die Bundesbürger den CSU-Vorsitzenden mit einer überwältigenden Mehrheit vorziehen. Ähnlich groß ist der Vorsprung des Nürnbergers auch an der CDU-Basis. Laschet hat zudem ausgerechnet in den vergangenen Tagen, also unmittelbar vor der Entscheidung, in einer Reihe Fernsehauftritte keine besonders glückliche Figur gemacht. In den sozialen Medien wurde er danach verspottet.