Armin Laschet neuer Bevollmächtigter der Bundesregierung

Armin Laschet in Düsseldorf (Archivfoto). Foto: dpa, mjh fdt

Berlin Erstmals seit fast 50 Jahren wird mit Armin Laschet (CDU) wieder ein nordrhein-westfälischer Ministerpräsident Bevollmächtigter der Bundesregierung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit.

Nach Informationen unserer Redaktion will das schwarz-rote Bundeskabinett die Entscheidung an diesem Mittwoch in Berlin bekannt geben. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich bereits darauf geeinigt, dass Laschet das Amt von 2019 bis 2022 übernehmen soll. Nordrhein-Westfalen hat bisher erst einmal für ein Jahr – von 1969 bis 1970 – den Bevollmächtigten gestellt.