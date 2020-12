CDU-Vorsitz : Laschet klappert Landesverbände im 90-Minuten-Takt ab

Düsseldorf Seinen parteiinternen Wahlkampf geht Armin Laschet mit einem virtuellen Kraftakt an: Er will sich allen CDU-Landesverbänden in separaten Videokonferenzen zum Gespräch stellen.

In Anschreiben an alle Landesverbände lädt Laschet unter dem Motto „48hLaschetLive“ zum virtuellen Austausch am 2. und 3. Januar. „Dieses ungewöhnliche Format hat es noch nie vor einem Bundesparteitag gegeben“, sagte der 59-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Aber auch in der digitalen Begegnung ist in Pandemie-Zeiten glücklicherweise der mir so wichtige Austausch möglich.“