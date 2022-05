Rückblick von Ex-Kanzlerkandidat : Was Laschet heute über das Lachen im Flutgebiet denkt

Düsseldorf Armin Laschet regierte vier Jahre lang Nordrhein-Westfalen, wurde Spitzenkandidat für die Bundestagswahl und wollte für die CDU Kanzler werden. Doch es kam alles anders. Jetzt hat der Aachener in einem Podcast aus dem Nähkästchen geplaudert und den Namen Markus Söder gemieden.

Laschet zeigt sich darin erstaunt darüber, dass ihn unter anderem sein Lacher im Flutgebiet zum Feindbild in einigen Lagern gemacht hatte. „Mich hat überrascht, dass ich mich eigne, Feindbild zu sein“, sagt Laschet und fügte hinzu: „Das Lachen hätte nicht passieren dürfen.“ Dann geht er auch auf die weiteren Fotos ein, die ihn im Wahlkampf gezeigt haben. Das mittlerweile berühmte Eis-Foto aus der Aachener Innenstadt und das Bild, auf dem Laschet vor einem riesigen Schutthaufen in Schleiden steht. „Wenn ein Eishändler einem ein Eis gibt, dann schmeißt man es nicht weg, sondern isst es“, sagt Laschet heute. Zum Bild vor dem Schutthaufen in Schleiden sagt er: „Das war damals das größte Problem für die Menschen in Schleiden, dass der Müll wegkommt. Auf der Pressekonferenz konnte man es dann zeigen. Eine Flutkatastrophe kann man nicht schön inszenieren.“