Argentinischer Präsident Milei Der Mann mit der Kettensäge bei Scholz im Kanzleramt

Bislang hat Milei erst wenige typische Auslandsreisen absolviert. Seit seinem Amtsantritt im Dezember vergangenen Jahres war er in offizieller Mission lediglich in Israel, Italien und El Salvador. Zudem nahm er zuletzt am G7-Gipfel in Italien und der Friedenskonferenz für die Ukraine in der Schweiz teil. Die für argentinische Präsidenten üblichen Reisen in die wichtigen Nachbarländer wie Brasilien und Chile ließ Milei wegen ideologischer Differenzen hingegen ausfallen.