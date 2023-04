Debatte um Rundfunkbeitrag Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat genug Geld

Doch ein Freifahrtschein zum Anstieg des Rundfunkbeitrags kann das nicht sein – trotz höherer Beschäftigten-Tarife und gestiegener Kosten. So hart es ist: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss an das Eingemachte. 21 TV-Stationen und 74 Radiowellen, die bisweilen eine ähnliche Sende- und Musikanmutung haben, sind auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten. WDR-Intendant Tom Buhrow (Jahressalär: 416.000 Euro) hat schon eine Fusion von ARD und ZDF ins Gespräch gebracht. Das wird wohl nicht durchsetzbar sein. Ob aber am Ende kleine Sender wie Radio Bremen oder der Saarländische Rundfunk überleben oder in größere Einheiten integriert werden, dürfte zumindest auf der Tagesordnung stehen. Und das mit Recht.