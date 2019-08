ARD-Wahltrend zu Sachsen : CDU legt zu und landet deutlich vor AfD

Blick auf die Altstadtbrücke über die Neiße zwischen Görlitz (l.) und Zgorzelec in Polen. Foto: dpa/Robert Michael

Zehn Tage vor der Landtagswahl in Sachsen liegt die CDU in einer Wahlumfrage mit 30 Prozent der Zweitstimmen deutlich vor der AfD (24 Prozent). Im Vergleich zum Sachsen-Trend von Anfang Juli konnte die Union damit vier Prozentpunkte zulegen, die AfD verliert hingegen zwei Prozentpunkte. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag der ARD-„Tagesthemen“ hervor.