ARD-Umfrage zu Brandenburg : SPD legt zu und ist jetzt mit der AfD gleichauf - Grüne verlieren

Blick auf das wiederaufgebaute Stadtschloss. In dem Schloss hat der Brandenburger Landtag seinen Sitz. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Potsdam Zehn Tage vor der Landtagswahl in Brandenburg liegen SPD und AfD nach den Ergebnissen einer Umfrage gleichauf an der Spitze. Die CDU kommt demnach auf 18 Prozent. Die Grünen sind der Verlierer.

Bei der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag der ARD-„Tagesthemen“ erreichten beide Parteien jeweils 22 Prozent, wenn bereits am kommenden Sonntag gewählt würde. Dies bedeute für die SPD ein Plus von 4 Prozentpunkten gegenüber dem BrandenburgTrend von Anfang Juni. Die AfD legte demgegenüber um 1 Prozentpunkt zu.