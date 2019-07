„Geschmacklos“ : Christian Lindner schmettert Frage im ARD-Sommerinterview ab

Berlin Im Gespräch mit ARD-Hauptstadtjournalistin Tina Hassel stellte sich FDP-Chef Christian Lindner gewohnt lässig den Fragen zu Politik und Weltgeschehen. Doch eine Frage schmeckte dem 40-Jährigen überhaupt nicht. Die Antwort verweigerte er.

In der sitzungsfreien Zeit im politischen Berlin steht das ARD-Sommerinterview für den lockeren Austausch mit den Spitzenpolitikern Deutschlands. Und bei den Fragen zum Klimaschutz, den “Fridays for Future”-Protesten oder der Co2-Debatte blieb FDP-Chef Christian Lindner auch noch gewohnt locker und entspannt. Doch was dann im Gespräch mit ARD-Moderatorin Tina Hassels folgte, damit hat offenbar selbst der 40-Jährige, der für seine Schlagfertigkeit in und außerhalb der Partei bekannt ist, nicht gerechnet.