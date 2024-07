„Leider knapp verpasst“ ARD sagt Literaturtalk mit „El Hotzo“ nach Trump-Post ab

ARD Kultur hatte auf Anfrage dagegen zunächst mitgeteilt, man wolle an der lang geplanten Veranstaltung in Nürnberg festhalten. Zugleich hieß es als Ergänzung: „Auch wenn wir den Standpunkt in den Posts von El Hotzo keinesfalls teilen, er entspricht nicht den Werten von ARD Kultur und hätte auch in den Sendungen von ARD Kultur keinen Platz.“