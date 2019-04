ARD-„Deutschlandtrend“ : Mehrheit der Deutschen ist unzufrieden mit der Arbeit der Regierung

Köln Die meisten Deutschen sind immer noch unzufrieden mit der Arbeit der Regierung. Das geht aus dem neuen ARD-“Deutschlandtrend“ hervor. Den bevorstehenden Brexit bedauert ein Großteil der Befragten.

Mit der Arbeit der Linken-Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht sind 38 Prozent der Befragten zufrieden beziehungsweise sehr zufrieden (plus zwei). FDP-Chef Christian Lindner kommt auf 36 Prozent Zustimmung (plus zwei). Um acht Punkte im Vergleich zum Dezember steigert sich Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), mit dem nun 35 Prozent der Befragten zufrieden bis sehr zufrieden sind.

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck gewinnt sechs Prozentpunkte dazu und liegt nun bei 34 Prozent Zustimmung. Allerdings kennen ihn 46 Prozent der Befragten nicht oder können keine Angaben machen. 31 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit von Innenminister Horst Seehofer (CSU) sehr zufrieden beziehungsweise zufrieden (plus vier). Für die Fallfrage wurden am Montag und Dienstag 1003 Bundesbürger befragt.

Thema Brexit

Großbritannien soll nach derzeitigem Stand die Europäische Union am Freitag in einer Woche verlassen. Dieser Schritt

stößt in Deutschland nach wie vor bei großen Teilen der Bevölkerung (74 Prozent) auf Bedauern. Aktuell begrüßen nur 16 Prozent den geplanten EU-Austritt Großbritanniens, ergab die Umfrage für den ARD-„Deutschlandtrend“. Das Bedauern über den Austritt Großbritanniens überwiegt aktuell bei fast allen Partei-Anhängern - auch bei den Nicht-Wählern. Eine Ausnahme bilden nur die Anhänger der AfD, in deren Reihen jeder zweite (49 Prozent) den EU-Austritt des Vereinigten Königreiches begrüßt.