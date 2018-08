ARD-„Deutschlandtrend“ im August 2018: Union verliert - AfD gewinnt hinzu

Union verliert an Zustimmung - AfD gewinnt hinzu

Berlin Der Asylstreit zwischen CDU und CSU hat die große Koalition Anfang Juli an den Abgrund geführt. Eine neue Umfrage zeigt: Gebracht hat es der Union wohl nichts, im Gegenteil. Dagegen wächst die Zustimmung zur AfD.

CDU und CSU sind im ARD-„Deutschlandtrend“ auf 29 Prozent gesunken. Das ist der tiefste Wert, der in der Umfrage von Infratest dimap je für die Union gemessen wurde. Die AfD klettert dagegen auf 17 Prozent und erreicht damit den bisher höchsten Wert in der Umfrage der ARD.

Allerdings sind die Veränderungen insgesamt gering: Die Union verliert im Vergleich zur letzten Erhebung von Anfang Juli einen Prozentpunkt, die AfD gewinnt einen hinzu. Die SPD erreicht unverändert 18 Prozent, bleibt also noch vor der AfD. Die Grünen verbessern sich auf 15 Prozent (+1), die Linke kommt auf 9 Prozent (unverändert), die FDP auf 7 Prozent (-1). Im „Sonntagstrend“ des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die „Bild am Sonntag“ war die Union ebenfalls unter 30 Prozent gerutscht .

In der Umfrage für die ARD würden Union und SPD zusammen nur noch 47 Prozent erzielen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Das ist der geringste Rückhalt in der Wahlbevölkerung, der für die derzeitigen Koalitionspartner bisher im „Deutschlandtrend“ registriert wurde. Zugleich ist die Zustimmung zur Arbeit der Koalition aber gestiegen. Aktuell sind 25 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden, 4 Prozentpunkte mehr als im Vormonat. 74 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden (-4).