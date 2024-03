ARD-Deutschlandtrend Hälfte der Deutschen geht Israels Vorgehen in Gaza zu weit

Das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen als Reaktion auf den Terroranschlag der islamistischen Hamas am 7. Oktober geht nach Ansicht der Hälfte der Deutschen zu weit. 50 Prozent der Befragten äußerten sich entsprechend in einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Instituts Infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend. Das sind den Angaben nach 9 Prozentpunkte mehr als bei einer vergleichbaren Umfrage im November. 28 Prozent halten die Reaktion demnach für angemessen, weiteren 5 Prozent geht sie nicht weit genug.