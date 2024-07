ARD-Deutschlandtrend BSW gewinnt an Zuspruch – Union weiter vorne

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kann im aktuellen ARD-„Deutschlandtrend“ deutlich zulegen. Das BSW gewinnt in der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage drei Prozentpunkte hinzu und liegt nun bei acht Prozent. Stärkste Kraft ist weiterhin die Union: Zusammen kommen CDU und CSU wie in der letzten Erhebung auf 31 Prozent.