IW-Studie zu Arbeitszeitwünschen Alle wollen weniger arbeiten – nicht nur die „Generation Z“

Besonders die jüngeren, aber auch die mittelalten und sogar die älteren Beschäftigten wünschen sich, zwei bis drei Stunden in der Woche weniger zu arbeiten. Das geht aus einer unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Demnach ging bei den jüngsten Beschäftigten bis 25 Jahre die Wunscharbeitszeit in den Jahren 2007 bis 2021 um gut drei auf rund 35 Wochenstunden zurück. „Doch auch in den Altersgruppen der 26- bis 40-Jährigen (um rund zwei auf knapp 34 Wochenstunden) und der über 40-Jährigen (um knapp drei auf 32 Wochenstunden) sank die durchschnittlich präferierte Arbeitszeit“, heißt es in der Studie.