80 Cent Stundenlohn in Thüringen Arbeitspflicht für Asylbewerber – auch SPD-Minister Hubertus Heil ist dafür

Die FDP hält es grundsätzlich für angemessen und richtig, Asylbewerber zu einer gemeinnützigen Arbeit zu verpflichten – allerdings komme es noch mehr darauf an, anerkannte Flüchtlinge schneller zu integrieren. „Dass Asylbewerber in den ersten drei Monaten keine sozialversicherungspflichtigen Jobs ausüben dürfen, ist richtig – denn viele von diesen müssen unser Land ja nach Prüfung auch wieder verlassen, was schneller gehen muss“, sagte FDP-Parlamentsgeschäftsführer Vogel. „Anerkannte Flüchtlinge müssen grundsätzlich schneller in den Arbeitsmarkt und ihren Lebensunterhalt so schnell wie möglich selbst finanzieren. Das ist auch die beste Integration", so Vogel. „Der Jobturbo von Hubertus Heil muss deswegen ein Erfolg werden. Das ist die klare Erwartung der FDP an den Arbeitsminister – unsere europäischen Nachbarn zeigen ja, dass es möglich ist“, sagte er. Heil hatte im Oktober einen „Jobturbo“ zur Arbeitsmarktintegration von Ukrainern gestartet.