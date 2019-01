Prognose: Arbeitsmarkt: Gute Aussicht 2019

Berlin Die Bundesagentur für Arbeit rechnet mit weiterem Rückgang der Arbeitslosigkeit

Trotz Unsicherheiten durch den Brexit und leicht gedämpften Aussichten der Wirtschaft rechnet der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, auch im neuen Jahr mit einem anhaltenden Boom am Arbeitsmarkt. „Wir schauen weiter positiv in die Zukunft“, sagte Scheele der Deutschen Presseagentur. Er berief sich auf Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der Forschungseinrichtung der Bundesagentur. Demnach wird die Zahl der Arbeitslosen in diesem Jahr abermals um 120.000 sinken.