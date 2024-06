Unveröffentlichte IW-Studie Jeder achte Betrieb stellt trotz schlechter Geschäfte weiter ein

Fachkräftesicherung und Arbeitskostenentwicklung würden mit dem Renteneintritt der Babyboomer für die Beschäftigung weiter an Bedeutung gewinnen, so das Institut. „Mittelfristig kommt es auf ein stabiles Arbeitsvolumen an, um Fachkräftemangel und Lohnkostenentwicklung zu dämpfen. Reformen für eine längere Lebensarbeitszeit, einen größeren Erwerbsumfang für Zweitverdiener und mehr qualifizierte Zuwanderung sind gefragt“, heißt es in der Studie.