Mäßige Frühjahrsbelebung im März Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt passen oft nicht zusammen

Dass die Zahl der offenen Stellen abnimmt, obwohl die Wirtschaft unter dem Arbeitskräftemangel leidet, ist ein Indiz für das wachsende Auseinanderklaffen zwischen den höheren Anforderungen der Unternehmen und dem, was potenzielle Bewerber an Qualifikationen und Beweglichkeit mitbringen. Wer eine Arbeit sucht, erfüllt oft nicht, was Arbeitgeber brauchen. Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt passen häufig nicht zusammen. Der Staat kann hier punktuell mit Weiter- und Fortbildungsangeboten helfen. Doch oft ist eine nicht zufriedenstellende berufliche Karriere bereits in frühen Jahren angelegt - weil etwa Eltern oder das Schulsystem versagen.