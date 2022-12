Trotz aller Existenzprobleme wegen Corona 98 Prozent der Selbstständigen verzichten auf die Arbeitslosenversicherung

Trotz der für viele Betriebe existenzbedrohenden Corona-Krise verzichtet die überwältigende Mehrheit der Selbstständigen in Deutschland auf eine freiwillige Absicherung in der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung. Nur zwei Prozent aller Selbstständigen oder rund 70.000 Kleinunternehmer sind gegen Arbeitslosigkeit abgesichert. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor. Demnach ist die Zahl der versicherten Unternehmer auch nach dem Corona-Ausbruch vor drei Jahren nicht gestiegen, obwohl die Pandemie viele Selbstständige, insbesondere Dienstleister, in Existenznot stürzte. 2006 waren noch sieben Prozent der Unternehmer freiwillig in der Arbeitslosenversicherung.