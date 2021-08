Arbeitsagentur-Chef Scheele : "Wir brauchen 400.000 Zuwanderer pro Jahr"

München Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit ist überzeugt, dass sich die Stabilität des Arbeitsmarktes nicht ohne Zuwanderung lösen lasse. Er fordert deshalb, deutlich mehr Zuwanderer ins Land zu holen als bisher.

Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, appelliert an die Bundesregierung, deutlich mehr Zuwanderer ins Land zu holen als in den vergangenen Jahren. Deutschland gingen die Arbeitskräfte aus, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“. Durch die demografische Entwicklung nehme die Zahl der potenziellen Arbeitskräfte im typischen Berufsalter bereits in diesem Jahr um fast 150.000 ab, in den kommenden Jahren werde es noch „viel dramatischer“, erklärte Scheele.