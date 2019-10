Alterssicherung : Arbeitgeberchef warnt vor Milliardenlast für jüngere Generationen durch die Grundrente

Berlin Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat die große Koalition vor einer milliardenschweren Zusatzbelastung für jüngere Generationen durch die geplante Grundrente für Geringverdiener gewarnt.

„Die Grundrenten-Pläne sind und bleiben falsch und zutiefst ungerecht, da sie einer kleiner werdenden Generation Lasten aufbürden, die diese nicht schultern kann“, sagte Kramer unserer Redaktion. „Ich warne eindringlich davor, jetzt in Sachen Grundrente noch etwas zu beschließen, was sogar über den Koalitionsvertrag hinausgeht“, sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA). „Wir können nicht immer weitere Milliarden für das Koalitionsklima ausgeben, anstatt diese in dringend nötige Infrastruktur- und Zukunftsmaßnahmen zu investieren."

Eine hochrangige Arbeitsgruppe von Union und SPD will an diesem Donnerstag erneut über Zugangsvoraussetzungen und weitere Details bei der Grundrente verhandeln. Die Grundrente sollen Arbeitnehmer erhalten können, die mindestens 35 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben, deren Rentenanspruch aber unter der Grundsicherung im Alter liegt. Strittig ist zwischen Union und SPD, ob Bezieher der Grundrente eine Bedürftigkeitsprüfung durchlaufen müssen, bei der sie Vermögens- und Einkommensverhältnisse offenlegen müssten – oder ob dafür eine einfache Einkommensprüfung ausreicht. Je geringer die Hürden, desto größer der Empfängerkreis: Die SPD will ihn möglichst weit fassen und rechnet mit mindestens zwei Millionen Anspruchsberechtigten. Die Union möchte den Kreis kleiner ziehen und die Grundrente nur einigen Hunderttausend gewähren.