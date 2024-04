Weg mit der Rente mit 63, sagt Arbeitgeberchef Dulger „Die Lage kann man nicht schönreden“

Dulger Es muss generell mehr Netto vom Brutto für unsere Arbeitnehmer in den Lohntüten ankommen. Die Menschen können jeden Cent mehr in der Tasche gebrauchen, weil alles teurer geworden ist. Und die Arbeitgeber können nicht beliebig die Bruttolöhne erhöhen. Wir haben jetzt schon zu hohe Arbeitskosten im internationalen Vergleich. Der Staat muss einfach mit dem, was er an Steuern einnimmt, haushalten. Bund, Länder und Gemeinden werden in diesem Jahr wahrscheinlich 1000 Milliarden Euro einnehmen, so viel wie noch nie. Der Staat hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem.