Gedanken zum 1. Mai Wie wollen wir künftig arbeiten?

Ein Punkt, der zurzeit besonders die Handwerksbranche betrifft, ist der Fachkräftemangel. Frey meint, dass die Lücke auch in Zukunft noch vorhanden sein wird, wenn Arbeitgeber nicht bessere Arbeitsbedingungen schaffen würden, um Jobs attraktiver zu machen – als Beispiel nennt er Berufe in der Pflegebranche. Weber dagegen meint, dass es derzeit insofern keinen Fachkräftemangel gibt, da „noch nie so viele Menschen gearbeitet haben wie jetzt“. Er sieht aber auch das Problem groß werden, wenn die sogenannten Babyboomer in den nächsten Jahren in Rente gehen. „Diese Herausforderung kann man aber nutzen“, sagt Weber. Er schlägt vor, beispielsweise die Erwerbstätigen, die älter als 60 Jahre sind, besser zu fördern, da sie nicht dieselben Chancen im Beruf haben wie Mittfünfziger. „Hier müsste geschaut werden, welche Tätigkeiten über 60-Jährige übernehmen können und in welche Richtung diese Menschen noch entwickelt werden können, da die meisten noch unter ihren Möglichkeiten arbeiten“, sagt Weber.