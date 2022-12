Großaquarium in Berlin zerstört 1500 Fische zwischen Trümmern – Aqua-Dom in Berlin platzt

Die Karl-Liebknecht-Straße wurde nach Eintreffen der Feuerwehr weiträumig abgesperrt. Von Polizei und Feuerwehr waren jeweils rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Einige Hotelgäste beschrieben, dass sie am frühen Freitagmorgen ein sehr lautes Geräusch, einen lauten Knall hörten. Bei der Feuerwehr ging um 5.43 Uhr der Alarm eines automatischen Feuermelders ein. Die Wassermassen des geplatzten Aquariums verteilten sich laut Augenzeugen in sekundenschnelle in alle Richtungen. „Es ist überall hingeflossen“, sagte James Klein vom Pressedienst der Berliner Feuerwehr. Im Untergeschoss, sowie in der Tiefgarage stehe Wasser, so Klein. „In der Tiefgarage schwimmen jetzt keine Autos, aber der Boden ist mit Wasser bedeckt“, beschrieb Klein. Ein großer Teil des Wassers sei jedoch auf die Straße gelaufen und dort durch die Gullys in die Kanalisation abgelaufen. Die Wassermenge hatte ein Gewicht von 1000 Tonnen. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sprach an der Unglücksstelle von einer immensen Zerstörung. „Das ist ein regelrechter Tsunami, der sich hier ergossen hat über die Hotelräumlichkeiten, die anliegenden Restaurants“, sagte Giffey.