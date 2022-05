Grünen-Politiker : Hofreiter soll angeblich Mitglied im Bahn-Aufsichtsrat werden

Berlin Einem Medienbericht zufolge soll der Grünen-Politiker Anton Hofreiter Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn werden. Aus den Reihen der Grünen ist noch keine Bestätigung der Personalie zu hören.

Wie das Nachrichtenportal „The Pioneer“ am Dienstag berichtete, hat sich die Arbeitsgruppe Mobilität der Grünen-Bundestagsfraktion darauf verständigt, Hofreiter in das Kontrollgremium des bundeseigenen Konzerns zu entsenden. Der Vorschlag der Verkehrspolitiker liege nun der Fraktionsführung vor. Bei ihrer nächsten Sitzung am kommenden Dienstag solle die Fraktion über die Personalie entscheiden.