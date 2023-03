Ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Trauer um Antje Vollmer

Die promovierte Theologin und Kirchenhistorikerin Vollmer war 1983 als eine der ersten Abgeordneten der Grünen in den Bundestag eingezogen. Sie gehörte ihm insgesamt 17 Jahre an. Von 1994 bis 2005 war sie Vizepräsidentin des Parlaments. Sie trat danach nicht mehr für die Wahl als Abgeordnete an, arbeitete als Publizistin und widmete sich ehrenamtlichen Tätigkeiten.