Antisemitismus Verfassungsschutz sieht hohes Gewaltpotenzial gegen Juden

Der Verfassungsschutz hält das Gewaltpotenzial gegen Jüdinnen und Juden sowie gegen jüdische Einrichtungen in Deutschland für „weiterhin abstrakt hoch“. Die Gefahr bestehe vor allem durch Einzeltäterinnen und -täter, „die sich etwa durch die Normalisierung antisemitischer Standpunkte im breiten gesellschaftlichen Diskurs bestätigt fühlen können“, schreibt die Behörde in ihrem am Montag veröffentlichten Lagebild Antisemitismus. Zudem ließen Gewaltaufrufe des IS und von Al-Kaida „organisierte, antisemitisch motivierte Anschläge denkbar erscheinen“.