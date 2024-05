Konflikte mit pro-palästinensischen Studenten Berliner Uni-Präsidentin nach Antisemitismus-Vorwürfen in der Kritik

Die Vorwürfe gegen Rauch folgen einer Reihe anderer Vorfälle in weiteren Berliner Hochschulen. Erst vergangene Woche hatte eine Gruppe pro-palästinensischer Studenten das Institut für Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität besetzt. Dessen Präsidentin hatte zunächst auf Dialog gesetzt, der aber am Donnerstag zu eskalieren drohte. Der Senat ließ das stark beschmierte und beschädigte Gebäude daraufhin von der Polizei räumen. Auch an der Freien Universität hatte es Konflikte gegeben. Jüdische Studierende fühlen sich immer häufiger bedroht und ausgegrenzt.