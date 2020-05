Medienbericht : Antisemitische Straftaten um 13 Prozent gestiegen

Blumen und Kerzen stehen neben der Tür zur Synagoge in Halle an der Saale. Vier Tage vorher hatte ein Rechtsextremist versucht, die Synagoge zu stürmen und die Besucher zu töten. Er erschoss zwei Menschen auf offener Straße. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Berlin Die Straftaten mit einem antisemitischen Hintergrund haben sich einem Bericht zufolge drastisch erhöht. Im vergangenen Jahr wurden 13 Prozent mehr antisemitische Straftaten registriert. Am Dienstag wird der Jahresbericht vorgelegt.

Die Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland ist nach einem Medienbericht um rund 13 Prozent gestiegen. Das berichtet die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf den Jahresbericht 2019 zur politisch motivierten Kriminalität, den Innenminister Horst Seehofer (CSU) und der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, am Dienstag in Berlin vorstellen wollen.