Nach Krawallen in den USA Eskalation auch bei anti-israelischen Protesten in Deutschland befürchtet

Von der renommierten Columbia University in New York haben sich die anti-israelischen Proteste inzwischen auf Universitäten in den ganzen USA ausgeweitet – und immer wieder kommt es zu Gewalt: In den vergangenen Wochen wurden an gut 40 Hochschulen in mindestens 25 Bundesstaaten mehr als 2000 Menschen festgenommen. In Deutschland wächst die Sorge, dass die Lage auch hier eskalieren könnte.