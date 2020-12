Ansprache zu Weihnachten : Bundespräsident Steinmeier beschwört das Licht am Ende des Tunnels

Berlin Wer hätte Weihnachten 2019 solch ein Jahr erwartet? Wohl weder der Bundespräsident bei seiner traditionellen Ansprache noch seine Zuhörer. Das Virus hat Träume zerstört, sagt Steinmeier nun. Aber: Selbst 2020 habe seine „hellen Seiten“ gehabt.

Zu Weihnachten hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Leid und Verzicht in der Corona-Krise anerkannt, aber auch Hoffnung gemacht. „Eine schwere Zeit liegt hinter uns. Die Pandemie wirft ihren Schatten auch auf dieses Weihnachtsfest“, sagte er in seiner Weihnachtsansprache, die am 25. Dezember ausgestrahlt werden soll. „Aber wir dürfen uns darauf freuen, dass wir das nächste Weihnachten wieder so feiern, wie wir es lieben: im großen Kreis der Familie, mit unseren Freunden, mit Umarmungen und Gesang.“