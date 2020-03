Am Abend des 19. Februar 2020 erschoss der 43-jährige Tobias R. in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln sowie anschließend seine Mutter und sich selbst. Weitere Menschen wurden verletzt. Am Mittwochabend, zwei Wochen nach der Tat, fand eine zentrale Trauerfeier für die Opfer statt. An der Veranstaltung im Congress Park nehmen rund 650 geladene Gäste teil, darunter anderen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teil.