Warnung vor IS-Terror in Europa Die Lage ist ernst

Der Terrorangriff nahe Moskau erinnert an eine Zeit vor etwa zehn Jahren, als Anhänger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (kurz: IS) tödliche Attacken auf Weihnachtsmärkte, Konzertsäle, Bars und Restaurants in Europa verübten. Am Sonntag war noch nicht endgültig klar, ob der IS tatsächlich hinter dem jüngsten Angriff steckt. Jedenfalls reklamierten die Dschihadisten die Bluttat für sich. Und dieser Angriff lässt auch hierzulande wieder die Debatte über die Bedrohungslage aufflammen. So bleibt nach Einschätzung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Gefahr durch islamistischen Terrorismus akut.