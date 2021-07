Terrorgruppe JNIM : Bundeswehr hält Bekennerschreiben nach Mali-Anschlag für authentisch

Ein Bundeswehrsoldat in Mali. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die mit Al-Kaida verbundene Terrormiliz JNIM ist wohl für den Anschlag auf zwölf deutsche und einen belgischen Blauhelm-Soldaten in Mali verantwortlich. Die Bundeswehr bestätigte das am Donnerstag nach Auswertung eines entsprechenden Bekennerschreibens.

Die Bundeswehr hält ein Bekennerschreiben der islamistischen Terrorgruppe JNIM zu dem Selbstmordanschlag auf deutsche Blauhelm-Soldaten in Mali für authentisch. Das habe eine Prüfung ergeben, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Donnerstag in Berlin. Bei dem mit einer Autobombe verübten Anschlag auf eine Patrouille der UN-Truppe Minusma waren zwölf deutsche und ein belgischer Blauhelm verletzt worden.