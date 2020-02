Nach Anschlag in Hanau : Seehofer will Waffenbesitzer Psychotests unterziehen

Berlin Wer einen Waffenschein beantragt, solle zukünftig genauer getestet werden. Das schlägt der Bundesinnenminister nach dem Anschlag am Mittwochabend vor. Medizinische Gutachten könnten möglich sein.

Nach dem Anschlag von Hanau plädiert Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für Psychotests als Voraussetzung für die Erteilung eines Waffenscheins. Er brachte in der „Bild“-Zeitung „ein medizinisches Gutachten oder eine ärztliche Bestätigung“ ins Gespräch. Dabei spricht er sich nicht für generelle Psychotests als Voraussetzung für die Erteilung eines Waffenscheins aus, sondern nur in bestimmten Fällen, etwa bei Anhaltspunkten, dass die persönliche Eignung in Frage steht. Es müsse gewährleistet sein, „dass da alles in Ordnung ist und die Verwirrung oder die Krankheit einer Person nicht zur Gefahr für die Allgemeinheit werden“.