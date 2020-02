Liveblog zum Anschlag von Hanau : NRW-Minister will Moscheen besonders schützen

Der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) hat nach der Gewalttat in Hanau zu mehr gesellschaftlichem Engagement gegen den Rechtsextremismus aufgerufen. „Wir müssen noch enger solidarisch zusammenstehen“, sagte er am Donnerstag in Kassel. Der Anschlag habe allen Menschen und der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft gegolten, sagte er. Angesichts des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Anfang Juni vergangenen Jahres durch einen mutmaßlich rechtsextremistischen Täter und der Ermordung des Kasseler Internetcafé-Besitzers Halit Yozgat im Jahr 2006 durch den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) sei die Betroffenheit in der Stadt besonders groß.



Geselle erinnerte daran, dass rund 10.000 Menschen in Kassel und der Region nach Lübckes Ermordung bei einer Kundgebung vor dem Regierungspräsidium Ende Juni 2019 ein eindrucksvolles Zeichen für Demokratie, Toleranz, Vielfalt und Weltoffenheit gesetzt hätten. Noch einmal 10.000 Menschen hätten mit friedlichen Aktionen und Demonstrationen Ende Juli vergangenen Jahres klare Kante gegen den Rechtsextremismus gezeigt.