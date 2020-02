Liveblog zum Anschlag von Hanau : „Hass ist ein Gift“ – Kanzlerin Merkel spricht von rassistischem Motiv

Vieles deute darauf hin, dass der Täter aus rechtsextremistischen und rassistischen Motiven heraus gehandelt hat, sagt Merkel. „Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift“, sagte Merkel am Donnerstag in Berlin. Dieses Gift sei „schuld an schon viel zu vielen Verbrechen“, sagte Merkel und verwies auf der Morde der rechstextremistischen Terrorzelle NSU, die Ermordung des Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke und den antisemitischen Anschlag von Halle.