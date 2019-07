Motiv und Täter unbekannt : Anschlag auf Wohnung von Linke-Politikerin in Sachsen

Zittau Auf die Wohnung der Linke-Kommunalpolitikerin Ramona Gehring im sächsischen Zittau ist in der Nacht zu Mittwoch ein Anschlag verübt worden. Menschen wurden dabei nicht verletzt.

Unbekannte zündeten kurz vor Mitternacht offenbar Sprengkörper an dem Haus in Zittau. „Bei der Detonation gingen mehrere Scheiben zu Bruch. Es entstand erheblicher Sachschaden“, hieß es in der Mitteilung des Landeskriminalamtes Sachsen.

Wie die Partei Die Linke angab, befanden sich in der Wohnung mehrere Personen, darunter das Enkelkind Gehrings. Landesparteichefin Antje Feiks zeigte sich entsetzt: „Wir sind von dem Ereignis in Zittau geschockt. (...) Sollte sich herausstellen, dass es sich um einen von Rechts motivierten Anschlag handelt, so reiht sich dieser leider in eine Reihe weiterer Fälle von Bedrohungen und Gewalt ein.“