Neue Verteidigungsministerin : AKK fordert mehr Rüstungsausgaben und löst Koalitionsstreit mit SPD aus

Berlin In ihrer ersten Woche als Verteidigungsministerin hat Annegret Kramp-Karrenbauer eine Steigerung der Rüstungsausgaben gefeuert. Kritik lässt nicht lange auf sich warten. Auch die Grünen schließen sich der SPD an.

Kramp-Karrenbauer hatte am Samstag anlässlich des 75. Jahrestages des Attentats auf Hitler der Bundeswehr ihre volle Unterstützung zugesagt. "Sie können sich auf mich verlassen", versprach sie den Soldaten. Zugleich würdigte die Ministerin und CDU-Vorsitzende die Auslandseinsätze der Bundeswehr, bei denen sich die Soldaten dafür einsetzten, "Menschen ein Leben in ihrer Heimat zu ermöglichen, in Würde, in Frieden, frei von Furcht".