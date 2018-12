Kramp-Karrenbauer über ihre Jugend: „Ich war eher das Modell Streberin“

Berlin Nicht viel übrig für Rebellentum: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer (56) war früher nach eigenen Worten eine brave Schülerin. Auch ihr erstes Date mit Ehemann Helmut war eher speziell.

„Ich war eher das Modell Streberin, wobei ich nicht immer Bestnoten hatte“, sagte die aussichtsreiche Kandidatin für den Parteivorsitz der „Bild am Sonntag“. „Ich habe nie blau gemacht. Da wäre ich den ganzen Tag nervös gewesen, dass mich jemand erwischt. Zur coolen Rockerin haben mir die Nerven gefehlt.“ Auch gekifft habe sie nie: „Das hat mich nie gereizt. Für mich war immer das Lesen die Tür in die Fantasiewelt. Deswegen brauchte ich nichts anderes, um mein Bewusstsein zu erweitern.“

Eigentlich wollte die gebürtige Saarländerin vor dem Abi Hebamme werden, danach dachte sie an einen Beruf als Lehrerin. Als 18-Jährige trat sie in die CDU ein - und entdeckte ihre Leidenschaft für Politik. Später studierte sie Jura und Politik. Heute geben ihr viele in der CDU die besten Chancen, auf dem Bundesparteitag am 7. Dezember Angela Merkel zumindest als Parteichefin zu beerben. Die frühere saarländische Ministerpräsidentin gilt als Favoritin der Kanzlerin.