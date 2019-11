CDU-Vorsitzende selbstkritisch : Kramp-Karrenbauer räumt Fehler im ersten Jahr ihrer Amtszeit ein

Berlin Kurz vor dem CDU-Parteitag in Leipzig hat die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer Fehler in ihrem ersten Amtsjahr eingeräumt. Unter anderem habe ihre Partei zu langsam auf das Video von Youtuber Rezo reagiert.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Fehler und schlechtes Krisenmanagement im ersten Amtsjahr eingeräumt. „Das ist natürlich nicht spurlos an mir vorübergegangen. Das kann man an Umfragewerten sehen, das kann man natürlich auch an Diskussionen in der Partei sehen“, sagte Kramp-Karrenbauer in einem am Dienstag und damit kurz vor dem CDU-Parteitag in Leipzig veröffentlichten Interview für die ARD-Dokumentation „Die Notregierung - Ungeliebte Koalition“. Die Sendung soll am 2. Dezember ausgestrahlt werden.