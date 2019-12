Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer : „Radikale haben in der Bundeswehr keinen Platz“

„Radikale haben in der Bundeswehr keinen Platz“

Annegret Kramp-Kartenbauer spricht im Hauptquartier des deutschen Einsatzkontingents Kosovo Force (KFOR) in Pristina. Foto: dpa/Britta Pedersen

Pristina Das Kommando Spezialkräfte gilt als Eliteeinheit der Bundeswehr. Ausgerechnet dort wird nun ein neuer Fall von Rechtsextremismus bekannt. Die Verteidigungsministerin bezieht Stellung.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach den Ermittlungen wegen Verdachts auf einen neuen Fall von Rechtsextremismus im Kommando Spezialkräfte (KSK) ein hartes Vorgehen angekündigt. „Jeder, der in irgendeiner Art und Weise radikal bei der Bundeswehr auffällt, hat in dieser Bundeswehr keinen Platz“, sagte die CDU-Vorsitzende am Sonntag bei einem Besuch im Kosovo. Das gelte insbesondere für das KSK, „denn das KSK ist ein Stück Aushängeschild“, sagte sie. „Es empfindet sich selbst als solches und deswegen hat es selbst eine besondere Verantwortung, jeder Tendenz zur Radikalität auch entgegenzutreten.“