Verwirrung um AKK-Äußerung zu „Meinungsmache“ : Der kommunikative GAU

Meinung Düsseldorf Man kann Annegret Kramp-Karrenbauer viel vorwerfen. Kein Talent für Überraschungen zu haben, allerdings nicht. Wer dachte, die CDU kann im Umgang mit dem Rezo-Video nicht mehr schlimmer agieren, irrt.

Was ist passiert? Auslöser der Debatte ist das umstrittene Anti-CDU-Video des Youtubers Rezo und der anschließende Wahlaufruf von 70 Influencern gegen CDU und SPD. Dazu äußerte sich am Montagabend die Chefin der Christdemokraten und sprach von „Meinungsmache“ : „Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich, und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich?"

Es folgten die ersten empörten Reaktionen: Zensur! AKK will die Meinungsfreiheit im Netz abschaffen! Kramp-Karrenbauer fühlte sich missverstanden und twitterte, die gegen sie vorgebrachten Vorwürfe seien „absurd“ und sie wolle nicht „regulieren“. Worüber man aber sprechen müsse, seien „Regeln“. Beim gemeinen User, Wähler, Bürger und Mensch kommt an: Ich will nichts regulieren, ich will Regeln. Worin der fundamentale Unterschied liegt, bleibt Kramp-Karrenbauers Geheimnis.