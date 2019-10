AKKs Kritik an den Grünen : „Nur zu sagen, das reicht nicht, reicht nicht“

Berlin Die Grünen kritisieren das Klimapaket der Koalition als völlig unzureichend - und die Union kontert nun. Nach dem Fraktionschef nennt auch die Parteivorsitzende die Ökopartei eine „Verbotspartei“.

In der Debatte über das Klimaschutzpaket der Bundesregierung geht die Union gezielt die Kritiker von den Grünen an. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer forderte die Grünen auf, das Klimaschutzkonzept der großen Koalition nicht nur abzulehnen, sondern „konkrete Vorschläge“ vorzulegen. „Was genau die Grünen wollen und wie teuer ihre Pläne werden, da müssen jetzt Antworten auf den Tisch, damit wir in die Sachdebatte einsteigen können“, verlangte Kramp-Karrenbauer in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Nur zu sagen, das reicht nicht, reicht eben gerade nicht.“ Ähnlich hatte sich am Montag auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) geäußert.