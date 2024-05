Außenministerin in Australien Baerbocks zweiter Versuch mit einer Reise bis ans Ende der Welt

Es ist eine Reise, bei der die Vielfliegerin Baerbock Neuland betritt. In Fidschi mit seinen mehr 300 Inseln im Südpazifik war noch keiner ihrer Vorgänger. Nach Australien und Neuseeland hat es zuletzt Guido Westerwelle 2011 geschafft. Kanzlerin Angela Merkel reiste 2014 nur mal kurz für den G20-Gipfel nach Australien. Der letzte bilaterale Besuch eines deutschen Regierungschefs in Australien und Neuseeland liegt fast 30 Jahre zurück: Helmut Kohl, 1997. Es wird also Zeit, dass sich wieder mal jemand aus der Bundesregierung in dieser aus europäischer Sicht entlegenen Weltregion blicken lässt.