Annalena Baerbock in Israel Krisendiplomatie unter Hochdruck

Es ist bereits ihre siebte Reise nach Israel, die achte in die Region, seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Durch ihren Dauereinsatz hat sich Außenministerin Annalena Baerbock bei der israelischen Regierung Respekt erworben. So trifft die deutsche Außenministerin am Mittwoch in Tel Aviv sowohl Staatspräsident Izchak Herzog als auch den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu. Nach dem Gespräch sagt sie, es gehe bei dem Einwirken auf Israel nicht „um klein beigeben“. Sondern es gehe um eine kluge Zurückhaltung, die Ausdruck von Stärke sei. Sie warnt erneut vor einem drohenden Flächenbrand im Nahen und Mittleren Osten. Mit einer Eskalationsspirale wäre niemandem gedient, betont die Grünen-Politikerin vor einem Treffen der Gruppe sieben großer Industrienationen (G7) auf der italienischen Insel Capri.