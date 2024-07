Keine Kanzlerkandidatur Baerbock-Verzicht – „Grüne haben drängendere Probleme“

In einem Interview des US-Fernsehsenders CNN am Rande des Nato-Gipfels in Washington hatte Baerbock erklärt, sie wolle sich voll auf ihr Amt der Außenministerin konzentrieren und „staatspolitische Verantwortung in extremer Zeit“ übernehmen. „Die Welt ist offensichtlich eine ganz andere als zur letzten Bundestagswahl“, sagte Baerbock laut offizieller Übersetzung des Auswärtigen Amts in Berlin. „Im Lichte des russischen Angriffskriegs und nun auch der dramatischen Lage im Nahen Osten braucht es nicht weniger, sondern mehr Diplomatie. Sonst füllen die Lücke andere“, ergänzte sie.