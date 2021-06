Baerbock über Bericht des Weltklimarats : „Klimakrise ist eine Menschheitskrise, das ist die harte Botschaft“

Berlin/Paris Dürre, Hunger, Fluten: Der Weltklimarat IPCC prognostiziert ein düsteres Szenario beim Verfehlen des 1,5-Grad-ZIeles des Pariser Klimabkommens. Grünen-Chefin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ruft angesichts dieser Warnung zu konsequenter Klimaschutzpoltik auf.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock rief angesichts dieser massiven Warnungen des Weltklimarats zu einer konsequenteren Klimaschutzpolitik auf. "Der IPCC-Bericht macht erneut und in immer eindringlicherer Weise deutlich, wie groß der Handlungsbedarf ist. Wir können Klimaschutz nicht mehr abtun als ein Problem, das nur wenig mit unserem Leben zu tun hat", sagte Baerbock unserer Redaktion. "Die Klimakrise ist eine Menschheitskrise, die Menschen werden die größten Leidtragenden sein. Das ist die harte Botschaft, die von dem Bericht ausgeht", sagte die Grünen-Kanzlerkandidatin.

Der Berichtsentwurf sieht zudem bis zum Jahr 2050 ein Hungerrisiko für acht bis 80 Millionen Menschen zusätzlich. Das Ausmaß dieses Risikos sei abhängig von der Entwicklung bei den Treibhausgasemissionen, heißt es in dem Entwurf weiter.

Der Zusammenbruch ganzer Ökosysteme, Wasser- und Lebensmittelknappheit und Krankheiten als Folgen der Erderwärmung werden dem Berichtsentwurf zufolge in den kommenden Jahrzehnten immer schneller zunehmen - auch wenn es den Menschen gelingt, ihren Treibhausgasausstoß zu reduzieren.

"Wir können die Krise aber eindämmen, wenn wir entschlossen und konsequent handeln“, sagte Baerbock. „Die Schlüssel halten wir in der Hand: den zügigen und ehrgeizigen Ausbau der Erneuerbaren als Rohstoff für das 21. Jahrhundert, einen schnelleren Ausstieg aus der Kohle, Unterstützung für den Umbau der Industrie und klare Rahmenbedingungen sowie eine soziale Ausrichtung, etwa über eine Mieter-Entlastung beim CO2-Preis.“ Das müsse rasch und konkret umgesetzt werden, forderte sie mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl.

Schulen in NRW sollen nach Ferien offen bleiben

Corona-Newsblog : Schulen in NRW sollen nach Ferien offen bleiben

"Ein Klimaschutzpaket, das Zahlen schärft, aber von realen Schritten kaum was wissen will, ist kontraproduktiv. Im Prinzip dafür, aber im Konkreten dagegen – das schützt weder das Klima, noch sichert es den Industriestandort Deutschland", kritisierte sie die Bundesregierung. "Wir brauchen endlich ein wirksames Klimaschutzsofortprogramm mit klaren Vorgaben, damit Windräder, Stromtrassen und insgesamt die Infrastruktur für Klimaneutralität jetzt gebaut werden. Klimaschutz ist die Grundlage für Wohlstand und Freiheit, nicht etwa in ferner Zukunft, sondern im Hier und Jetzt", sagte Baerbock.