„Ein klarer Wertekompass in der Hand“ : Baerbock stößt neue nationale Sicherheitsstrategie an

Berlin Im Zuge der neuen Strategie möchte die Bundesaußenministerin diverse Bereiche mit ins Boot holen, damit Interessen gemeinsam verteidigt werden. Dabei spricht sie auch von Deutschlands Unabhängigkeit bei fossilen Energieexporten.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat eine Debatte über eine neue Sicherheitsstrategie für Deutschland angestoßen, die sich an einer werteorientierten Außenpolitik orientieren soll. Es müsse dabei darum gehen, Werte und Interessen gemeinsam zu verteidigen, sagte Baerbock in einer Grundsatzrede am Freitag in Berlin.